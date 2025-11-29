Kütüphaneler: ASCtrendSignal göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, ASCtrendSignal göstergesinin renkli bir noktasının ortaya çıkmasıdır.

Author: Nikolay Kositsin

