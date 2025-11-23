Göstergeler: Ultimate_Oscillator
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ultimate_Oscillator:
Larry Williams tarafından önerilen Ultimate Osilatör, kısa, orta ve uzun dönemlerde tanımlanan üç Stokastik göstergenin ağırlıklı bir ortalamasıdır.
Author: Nikolay Kositsin