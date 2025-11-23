Göstergeler: Ultimate_Oscillator

Larry Williams tarafından önerilen Ultimate Osilatör, kısa, orta ve uzun dönemlerde tanımlanan üç Stokastik göstergenin ağırlıklı bir ortalamasıdır.

Author: Nikolay Kositsin

