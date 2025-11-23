Göstergeler: MPC

MPC göstergesi, dönem için ekstrema ile basit bir kanal oluşturur. HighestLowestRange (HLR) göstergesine dayalı olarak ticaret sisteminin (kanal kopması) ek görsel kontrolü için tasarlanmıştır.

Author: Nikolay Kositsin

