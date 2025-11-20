Göstergeler: DailyRange

Yeni yorum
 

DailyRange:

Gösterge günlük fiyat aralıklarını tahmin eder ve bir önceki günün fiyat seviyelerine dayanarak tahmin edilen mevcut günün direnç ve destek seviyelerini gösterir.

DailyRange

Author: Nikolay Kositsin

Yeni yorum