Göstergeler: DailyRange

DailyRange:
Gösterge günlük fiyat aralıklarını tahmin eder ve bir önceki günün fiyat seviyelerine dayanarak tahmin edilen mevcut günün direnç ve destek seviyelerini gösterir.
Author: Nikolay Kositsin