Göstergeler: SeNSetiVe

Anlaşma yapmak için sinyaller veren bir trend göstergesi. Göstergenin rengi, göstergenin sıfır çizgisine göre konumu tarafından belirlenen piyasa hareketinin yönüne bağlıdır.

Author: Nikolay Kositsin

