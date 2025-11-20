Göstergeler: SeNSetiVe
SeNSetiVe:
Anlaşma yapmak için sinyaller veren bir trend göstergesi. Göstergenin rengi, göstergenin sıfır çizgisine göre konumu tarafından belirlenen piyasa hareketinin yönüne bağlıdır.
Author: Nikolay Kositsin