"Farklı hareketli ortalama türlerinin performansının test edilmesi" makalesi için tartışma
Forex'te 1 saatlik döngü için yalnızca bir uyarlanabilir ortalama kullanarak kar elde edebilir miyim? Onları geriye dönük test ettiğimde neden forex öğelerinin çoğunda para kaybediyorum?
Yeni makaleye göz atın: Farklı hareketli ortalama türlerinin performansının test edilmesi.
Bu makalede, aşağıdaki hareketli ortalama türlerinin performans sonuçlarını inceledik:
Her tür için alım-satım sistemleri oluşturduk ve sonuçlarını en popüler hareketli ortalama türü olan Simple Moving Average’ın sonuçlarıyla karşılaştırdık.
Yazar: Mohamed Abdelmaaboud