"Farklı hareketli ortalama türlerinin performansının test edilmesi" makalesi için tartışma

Yeni makaleye göz atın: Farklı hareketli ortalama türlerinin performansının test edilmesi.

Hareketli ortalama göstergesinin birçok yatırımcı için önemini hepimiz biliyoruz. Alım-satımda faydalı olabilecek farklı hareketli ortalama türleri vardır. Bunlara göz atacağız ve hangisinin en iyi sonuçları gösterebileceğini görmek için basit bir karşılaştırma yapacağız.


Bu makalede, aşağıdaki hareketli ortalama türlerinin performans sonuçlarını inceledik:

  • Adaptive Moving Average (AMA)
  • Double Exponential Moving Average (DEMA)
  • Triple Exponential Moving Average (TEMA)
  • Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA)

Her tür için alım-satım sistemleri oluşturduk ve sonuçlarını en popüler hareketli ortalama türü olan Simple Moving Average’ın sonuçlarıyla karşılaştırdık.

Yazar: Mohamed Abdelmaaboud

 
Forex'te 1 saatlik döngü için yalnızca bir uyarlanabilir ortalama kullanarak kar elde edebilir miyim? Onları geriye dönük test ettiğimde neden forex öğelerinin çoğunda para kaybediyorum?
