"MQL5 program yapısı hakkında bilmeniz gereken her şey" makalesi için tartışma

Yeni makaleye göz atın: MQL5 program yapısı hakkında bilmeniz gereken her şey.

Tüm programlama dillerinde programların belirli bir yapısı vardır. Bu makalede, MetaTrader 5 için bir alım-satım sistemi oluştururken çok yararlı olabilecek MQL5 program yapısının ana bileşenlerini inceleyeceğiz.

Bu bölümde, bir programlama kavramı olarak önişlemci hakkında ayrıntılı bilgi edineceğiz. Önişlemci, derleme sürecinde önemli bir adımdır. Programın derlemesinden önce gerçekleşir. Ön işleme adımı, dosyaların dahil edilmesi, yazılım özelliklerinin tanımlanması, sabitlerin tanımlanması ve fonksiyonların içe aktarılması gibi çeşitli faaliyetleri içerir.


Tüm önişlemci yönergeleri “#” ile başlar.  Bu yönergeler dil ifadeleri olarak kabul edilmez. Yani, noktalı virgül (;) ile bitmemelidirler. Bir önişlemci yönergesinin sonuna noktalı virgül eklenmesi yönergenin türüne bağlı olarak hatalara neden olabilir.

Başka bir deyişle, önişlemcinin derleme işleminden önce programın kaynak kodunun hazırlanması için kullanıldığını söyleyebiliriz. MQL5 programında tanımlamamız gereken parametrelere bağlı olarak birçok önişlemci yönergesi türü vardır:

  • Makro ikamesi (#define)
  • Program özellikleri (#property)
  • Dosyaları dahil etme (#include)
  • Fonksiyonları içe aktarma (#import)
  • Koşullu derleme (#ifdef, #ifndef, #else, #endif)


Yazar: Mohamed Abdelmaaboud

 
Yazar: Mohamed Abdelmaaboud

Açıklamalar olmadan belgelerin bu tür yeniden basımlarını daha az görmek isterim. Yapı hakkında tek kelime yok)
 
Valeriy Yastremskiy #:
Keşke bu tür belgelerin açıklama yapılmadan yeniden basılması daha az olsaydı.

+

 
Tüm iyi kodların başlangıç noktası olmasına rağmen herkesin önemsiz olarak gördüğü konularda söylenecek çok şey ve çok az kelime var...

İsimlendirme kuralları,
hata işleme,
günlük yönetimi,
ve en önemlisi, hızlı ve verimli bir şekilde hata ayıklamanızı sağlayacak bir dizi sürecin uygulanması.
