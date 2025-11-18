"MQL5 program yapısı hakkında bilmeniz gereken her şey" makalesi için tartışma
MetaQuotes:Açıklamalar olmadan belgelerin bu tür yeniden basımlarını daha az görmek isterim. Yapı hakkında tek kelime yok)
MQL5 programının yapısı hakkında bilmeniz gereken her şey makalesi yayınlandı:
Yazar: Mohamed Abdelmaaboud
Tüm iyi kodların başlangıç noktası olmasına rağmen herkesin önemsiz olarak gördüğü konularda söylenecek çok şey ve çok az kelime var...
İsimlendirme kuralları,
hata işleme,
günlük yönetimi,
ve en önemlisi, hızlı ve verimli bir şekilde hata ayıklamanızı sağlayacak bir dizi sürecin uygulanması.
Yeni makaleye göz atın: MQL5 program yapısı hakkında bilmeniz gereken her şey.
Bu bölümde, bir programlama kavramı olarak önişlemci hakkında ayrıntılı bilgi edineceğiz. Önişlemci, derleme sürecinde önemli bir adımdır. Programın derlemesinden önce gerçekleşir. Ön işleme adımı, dosyaların dahil edilmesi, yazılım özelliklerinin tanımlanması, sabitlerin tanımlanması ve fonksiyonların içe aktarılması gibi çeşitli faaliyetleri içerir.
Tüm önişlemci yönergeleri “#” ile başlar. Bu yönergeler dil ifadeleri olarak kabul edilmez. Yani, noktalı virgül (;) ile bitmemelidirler. Bir önişlemci yönergesinin sonuna noktalı virgül eklenmesi yönergenin türüne bağlı olarak hatalara neden olabilir.
Başka bir deyişle, önişlemcinin derleme işleminden önce programın kaynak kodunun hazırlanması için kullanıldığını söyleyebiliriz. MQL5 programında tanımlamamız gereken parametrelere bağlı olarak birçok önişlemci yönergesi türü vardır:
