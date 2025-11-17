"MQL5'te fonksiyonları uygulamalarla anlama" makalesi için tartışma
yardımcı
Çok teşekkürler
işaretçiler ve ilgili konular için de aynı şeyi bulmayı umuyoruz
Bu makale için yazara teşekkür ederim! MQL5 programlama dilini öğrenmeye yeni başlayanlar için çok faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Sık kullanılanlarıma ekledim.
Saygılarımla, Vladimir.
Eklendi: Rusça bir forumda makale yayınlarken tek dileğim tüm yorumların Rusça olması. Bilgiyi sindirmek çok daha kolay. İşte bir örnek. Bunun yerine:
//ekleme işlevi // döndürülen veri tipi bir tamsayıdır - fonksiyonun adı add'dir - parametreler veya argümanlar iki int değişken val1 ve val2'dir int add(int val1, int val2) { //işlevin çağrıldığında gerçekleştirmesini istediğimiz işlevin gövdesi //val1 ve val2 toplamasının sonucuna atanacak yeni bir sonuç değişkeni oluşturun int result = val1+val2; //Sonucu uzmanlar sekmesinde yazdır Print(result); //dönen değer return 0; }
çevirisini bir kerede görmek harika olurdu:
//ekleme işlevi //dönen veri tipi bir tamsayıdır. Fonksiyonun adı add'dir. Parametreler veya bağımsız değişkenler, int türünde val1 ve val2 olmak üzere iki değişkendir. int add(int val1, int val2) { //çağrıldığında çalıştırılmasını istediğimiz fonksiyonun gövdesi //val1 ve val2'nin eklenmesinin sonucunun atanacağı yeni bir sonuç değişkeni oluşturun int result = val1+val2; //Sonucu Uzmanlar sekmesinde yazdırın Print(result); //dönüş değeri return 0; }
Bu arada, yorumları Rusçaya çevirirken, soru şeklinde bir eklemem daha oldu: bu fonksiyonda return neden sonuç yerine sıfır döndürüyor?
Bu yazarın hatası değil mi?
Bu arada, yorumları Rusça'ya çevirirken, soru şeklinde bir eklemem daha oldu: bu işlevdeki return neden sonuç değil de sıfır döndürüyor?
Bu yazarın hatası değil mi?
Sayın programcılar!!! Beynim return operatörünün amacını anlamayacak kadar mı kurudu yoksa hala yazarın hatası mı?
Saygılarımla, Vladimir.
Merhaba Vladimir. Bunun sadece bir hata olduğunu tahmin edebilecek kadar deneyimli bir programcı olduğunuzu düşünüyorum....
Günaydın, Alexey! Teşekkür ederim, elbette, ama hala Pekin'den olduğum kadar deneyimli bir programcıdan da uzağım. )) Sadece bu tür hatalar içeren makalelerin foruma girmesine nasıl izin verdiklerini merak ediyorum.
Saygılarımla, Vladimir.
Günaydın, Alexey! Teşekkür ederim, elbette, ama hala yeterince deneyimli bir programcı olmaktan Pekin'den olduğum kadar uzağım. )) Sadece bu tür hatalar içeren makalelerin foruma girmesine nasıl izin verdiklerini merak ediyorum.
Saygılarımla, Vladimir.
Vladimir, "yeterince deneyimli" demek guru demek değildir. Bu dalkavukluk değil.
İşlev yazılır ve hata ayıklaması yapılmaz, bu nedenle dikkatsizlik nedeniyle bu tür hatalar mümkündür. Ve neyi özlüyorlar......... Tüm makaleleri dikkatlice tekrar okumak ve bu tür hataları düzeltmek için ne kadar personele ihtiyacınız var? Bu gerçekçi değil... Bir hata fark ederseniz, bildirirsiniz, düzeltilir ve herkes mutlu olur.
Vladimir, "yeterince deneyimli" demek guru demek değildir. Bu dalkavukluk değil.
İşlev yazılır ve hata ayıklaması yapılmaz, bu nedenle dikkatsizlik nedeniyle bu tür hatalar mümkündür. Ve neyi özlüyorlar......... Tüm makaleleri dikkatlice yeniden okumak ve bu tür hataları düzeltmek için ne kadar personele ihtiyacınız var? Bu gerçekçi değil... Bir hata fark ederseniz bildirirsiniz, düzeltilir ve herkes mutlu olur.
Mesele şu ki, yeni başlayanlar, sıfır bilgiye sahip olanlar da dahil olmak üzere bu makalelerden öğreniyorlar ve kodun doğru olup olmadığını değerlendirme şansları yok, sadece inanarak alıyorlar. ))
Saygılarımla, Vladimir.
Saygılarımla, Vladimir.
Ek: Rusça bir forumda makale yayınlarken tek dileğim tüm yorumların Rusça olması. Bilgiyi sindirmek çok daha kolay. İşte bir örnek.
hemen bir çeviri görmek harika olurdu:
Bu arada, yorumları Rusça'ya çevirirken, soru şeklinde bir eklemem daha oldu: bu işlevdeki return neden sonuç değil de sıfır döndürüyor?
Bu yazarın hatası değil mi?
Merhaba, Bay Brooklyn!
Yorumunuz ve bildiriminiz için teşekkür ederiz. Bu hata düzeltilmiş ve yayına gönderilmiştir.
Çok teşekkür ederiz
Yeni makaleye göz atın: MQL5'te fonksiyonları uygulamalarla anlama.
Diyelim ki, varlık maksimum düşüşe ulaştığında yazılımın tüm açık emirleri kapatmasına ihtiyacımız var ve bu görev yazılımın birçok bölümünde gerçekleştirilmelidir. Bu durumda, aynı kodu gerekli tüm yerlerde tekrarlamak yerine, bir fonksiyon oluşturmak ve bu görevi gerçekleştirmek için gerekli kodu (mantığı) dahil etmek ve ardından diğer bölümlerde çağırmak daha iyi olacaktır.
Neden bu tür bir fonksiyon kullanmamız gerektiği sorusunu yanıtlamak için, kullanıcı tanımlı fonksiyonları kullanmanın özelliklerini incelememiz gerekir:
Fonksiyonları kullanmanın getirdiği avantajlardan bahsettiğimize göre, bu kullanıcı tanımlı fonksiyonları yazılımımızda kullanmanın ne kadar faydalı olacağını kolayca anlayabiliriz.
Yazar: Mohamed Abdelmaaboud