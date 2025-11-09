Göstergeler: IBS

Dahili Çubuk Gücü göstergesi, kapanış fiyatını en düşük fiyattan çıkararak ve elde edilen sayıyı çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki farka bölerek her çubuğun "iç gücünü" ölçer.

Author: Nikolay Kositsin

