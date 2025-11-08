Göstergeler: LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

Yeni yorum
 

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal:

İndikatör LinearRegSlope_V1_HTF_Signal trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya sesli sinyaller verir.

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

Author: Nikolay Kositsin

Yeni yorum