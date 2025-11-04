Göstergeler: UtterFractals
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
UtterFractals:
Bu gösterge, standart "fraktallar" ve her türlü zig-zagdan farklı olarak, "iç piyasa yapısını" gerçeğe mümkün olduğunca yakın bir şekilde göstermektedir.
Author: Nikolay Kositsin