Göstergeler: UltraXMA

Yeni yorum
 

UltraXMA:

Bu gösterge, ortalama alma süresinin aritmetik ilerlemesi ile benzer hareketli ortalamalardan oluşan bir yelpazeden gelen trendin integral değerine dayanır.

UltraXMA

Author: Nikolay Kositsin

Yeni yorum