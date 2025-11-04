Göstergeler: UltraXMA
UltraXMA:
Bu gösterge, ortalama alma süresinin aritmetik ilerlemesi ile benzer hareketli ortalamalardan oluşan bir yelpazeden gelen trendin integral değerine dayanır.
Author: Nikolay Kositsin