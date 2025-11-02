Göstergeler: UltraWPR

Bu gösterge, WPR (Larry Williams' Percent Range) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının analizine dayanmaktadır.

Author: Nikolay Kositsin

 

newdigital, 2013.04.01 12:53

Stokastik gösterge (Sto.chas.tic - sto kas'tik) C. Ralph Dystant (1902-1978) ve George C. Lane (1921-2004) tarafından icat edilmiştir. WPR, Larry Williams tarafından icat edilmiştir ancak bazı durumlarda WPR'ye örnek olarak Stokastik'i kullanır :)

Ancak Stochastic birçok versiyonu ile daha gelişmiş ve örneğin WPR'den daha fazla kullanılmaktadır.


 

newdigital, 2013.03.29 18:59

Bilirsiniz - bu asctrend sisteminin klasik yaklaşımı şudur: asctrend sinyali aşağıdaki durumlarda onaylanır:

  • WPRfast ve WPRslow, yakın çubukta aynı renkle birbiriyle uyumludur.

Bu ilk asctrend sistemidir. Demek istediğim: her şey ondan başladı. Ve bu sistemin anlamı şudur: Zaten var olan eğilimin bir kısmını karımıza almalıyız. Tüm trendi alamayız. trendin sadece bir kısmını alabiliriz.


 
 
