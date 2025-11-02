Göstergeler: UltraWPR
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Derinlemesine Asctrend göstergesi
newdigital, 2013.04.01 12:53
Stokastik gösterge (Sto.chas.tic - sto kas'tik) C. Ralph Dystant (1902-1978) ve George C. Lane (1921-2004) tarafından icat edilmiştir. WPR, Larry Williams tarafından icat edilmiştir ancak bazı durumlarda WPR'ye örnek olarak Stokastik'i kullanır :)
Ancak Stochastic birçok versiyonu ile daha gelişmiş ve örneğin WPR'den daha fazla kullanılmaktadır.
newdigital, 2013.03.29 18:59
Bilirsiniz - bu asctrend sisteminin klasik yaklaşımı şudur: asctrend sinyali aşağıdaki durumlarda onaylanır:
- WPRfast ve WPRslow, yakın çubukta aynı renkle birbiriyle uyumludur.
Bu ilk asctrend sistemidir. Demek istediğim: her şey ondan başladı. Ve bu sistemin anlamı şudur: Zaten var olan eğilimin bir kısmını karımıza almalıyız. Tüm trendi alamayız. trendin sadece bir kısmını alabiliriz.
newdigital, 2013.03.29 19:22
Görebilirsiniz - bu klasik asctrend (ilk olanı) - MT4:
newdigital, 2013.03.29 19:29
Ve bu Asctrend göstergesi ve MT4 için şablon - ekli.
UltraWPR:
Bu gösterge, WPR (Larry Williams' Percent Range) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının analizine dayanmaktadır.
Author: Nikolay Kositsin