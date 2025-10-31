Göstergeler: DinapoliTargets_MTF
DinapoliTargets_MTF:
DiNapoliTargets göstergesinden alınan verilere dayalı olarak daha geniş bir zaman diliminin grafiği üzerine inşa edilmiş bir DiNapoli seviyeleri tablosu.
Author: Nikolay Kositsin