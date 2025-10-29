Göstergeler: DinapoliTargets_Full
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
DinapoliTargets_Full:
DinapoliTargets_Full göstergesinin bu çeşidi kullanışlıdır çünkü grafiğin herhangi bir çubuğu için oluşturulabilir ve her çubuktaki gösterge seviyelerine göre piyasa davranışının tam resmini görmenizi sağlar.
Author: Nikolay Kositsin