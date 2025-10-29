Göstergeler: DinapoliTargets_Full

DinapoliTargets_Full:

DinapoliTargets_Full göstergesinin bu çeşidi kullanışlıdır çünkü grafiğin herhangi bir çubuğu için oluşturulabilir ve her çubuktaki gösterge seviyelerine göre piyasa davranışının tam resmini görmenizi sağlar.

DinapoliTargets_Full

Author: Nikolay Kositsin

