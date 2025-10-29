Kütüphaneler: IncDemaOnArray

IncDemaOnArray:

CDemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Double Exponential Moving Average (DEMA) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.

IncDemaOnArray

Author: Dmitry Fedoseev

