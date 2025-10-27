Kütüphaneler: IncFramaOnArray
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
IncFramaOnArray:
CFramaOnArray sınıfı, Fraktal Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (FRAMA) göstergesinin değerlerini gösterge tamponlarıyla hesaplamak için tasarlanmıştır.
Author: Dmitry Fedoseev