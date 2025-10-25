Göstergeler: 3D_Osilatör_HTF_Sinyali

3D_Osilatör_HTF_Sinyali:

3D_Oscillator_Signal göstergesi, trend yönünü veya 3D_Oscillator göstergesinden gelen bir ticaret sinyalini, trend veya ticaret yönünün renk göstergesi ile metin mesajları şeklinde çıkarır ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.

Author: Nikolay Kositsin

