Göstergeler: ElderImpulseSystem_HTF_Signal

ElderImpulseSystem_HTF_Signal:

ElderImpulseSystem_HTF_Signal göstergesi, giriş parametrelerinde bir dizi grafik nesne olarak tanımlanan ElderImpulseSystem göstergesinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini görüntüler.

Author: Nikolay Kositsin

