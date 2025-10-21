Göstergeler: BrainTrend_HTF_Signal
BrainTrend_HTF_Signal:
BrainTrend_HTF_Signal göstergesi, giriş parametrelerinde tanımlanan BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini bir dizi grafik nesne olarak görüntüler.
Author: Nikolay Kositsin