Göstergeler: BrainTrend_HTF_Signal

Yeni yorum
 

BrainTrend_HTF_Signal:

BrainTrend_HTF_Signal göstergesi, giriş parametrelerinde tanımlanan BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini bir dizi grafik nesne olarak görüntüler.

BrainTrend_HTF_Signal

Author: Nikolay Kositsin

Yeni yorum