MetaTrader 5 platformu güncellemesi yapı 5370: Web Terminali iyileştirmeleri
MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 17 Ekim 2025 Cuma günü yayınlanacaktır.
Bu güncelleme platformun web sürümünde iyileştirmeler sunuyor: genişletilmiş sözleşme özellikleri, düzeltilmiş fiyat verisi ekranı, geliştirilmiş zaman dilimi değiştirme menüsü ve rafine edilmiş hesap açma ve bağlantı iletişim kutuları.
MetaTrader 5 Web Terminali
İyileştirilmiş Web Terminaline erişmek için aracı kurumunuzdan platformunu güncellemesini isteyin.