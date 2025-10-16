MetaTrader 5 platformu güncellemesi yapı 5370: Web Terminali iyileştirmeleri

Yeni yorum
 

MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 17 Ekim 2025 Cuma günü yayınlanacaktır.

Bu güncelleme platformun web sürümünde iyileştirmeler sunuyor: genişletilmiş sözleşme özellikleri, düzeltilmiş fiyat verisi ekranı, geliştirilmiş zaman dilimi değiştirme menüsü ve rafine edilmiş hesap açma ve bağlantı iletişim kutuları.

MetaTrader 5 platformu güncellemesi yapı 5370: Web Terminali iyileştirmeleri


MetaTrader 5 Web Terminali

  1. Enstrüman özelliklerine sözleşme başlangıç ve bitiş tarihlerinin gösterimi eklendi:


    Sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri


  2. “Fiyatlar” bölümündeki fiyat gecikmesi işareti düzeltildi. Mobil cihazlarda, ilgili simge genişletilmiş görünüm modunda görünmeyebiliyordu.


    Gecikmeli fiyatlar


  3. Zaman dilimi seçim menüsü ekranı düzeltildi. Sorun mobil cihazlarda yatay görünümde meydana geliyordu.
  4. Demo hesap oluşturma penceresinde mevcut hesap türlerinin gösterimi düzeltildi.
  5. Hesap bağlantı penceresindeki yerelleştirme sorunları düzeltildi. Bazı öğeler yalnızca İngilizce olarak görünebiliyordu.


İyileştirilmiş Web Terminaline erişmek için aracı kurumunuzdan platformunu güncellemesini isteyin.

Yeni yorum