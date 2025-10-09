MetaQuotes, Forex Expo Dubai 2025'te iki prestijli ödül kazandı
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MetaQuotes, finans sektörü için yenilikçi çözümler üretme konusundaki liderliğini bir kez daha gösterdi. Şirket, 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Forex Expo Dubai 2025'te iki prestijli ödül aldı:
MetaQuotes CEO'su Renat Fatkhullin, "Bu ödüller bizim için özellikle anlamlı." dedi ve ekledi: "Aracı kurum ve yatırımcıların daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Her bir takdir, doğru yönde ilerlediğimizi teyit ediyor ve daha da ilerlememiz için bize ilham veriyor."
Forex Expo Dubai, forex, fintech ve çevrimiçi alım-satım profesyonelleri için Orta Doğu'nun önde gelen buluşmasıdır. Her yıl, dünyanın dört bir yanından aracı kurumları, yatırımcıları, likidite sağlayıcılarını, iştirakleri ve fintech yenilikçilerini bir araya getirir.
Yeniliklerimizi sunma fırsatı verdikleri için organizatörlere ve ileri alım-satım teknolojileri geliştirme taahhüdümüzün arkasındaki itici güç olan müşterilerimize ve tüm yatırımcılara süregelen güvenleri için minnettarız.