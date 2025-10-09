MetaQuotes, Forex Expo Dubai 2025'te iki prestijli ödül kazandı

MetaQuotes, finans sektörü için yenilikçi çözümler üretme konusundaki liderliğini bir kez daha gösterdi. Şirket, 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Forex Expo Dubai 2025'te iki prestijli ödül aldı:

  • MetaTrader 5, "Web ve Mobil Dahil En İyi Çok Varlıklı İşlem Platformu" seçildi.
  • www.mql5.com, her ay 60'tan fazla yeni makale, alım-satım uygulamaları, sinyaller ve çok daha fazlası içeren, sürekli büyüyen bilgi tabanı sayesinde "En İyi Eğitim Araçları Portalı" ödülüne layık görüldü.

MetaQuotes CEO'su Renat Fatkhullin, "Bu ödüller bizim için özellikle anlamlı." dedi ve ekledi: "Aracı kurum ve yatırımcıların daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Her bir takdir, doğru yönde ilerlediğimizi teyit ediyor ve daha da ilerlememiz için bize ilham veriyor."

Forex Expo Dubai, forex, fintech ve çevrimiçi alım-satım profesyonelleri için Orta Doğu'nun önde gelen buluşmasıdır. Her yıl, dünyanın dört bir yanından aracı kurumları, yatırımcıları, likidite sağlayıcılarını, iştirakleri ve fintech yenilikçilerini bir araya getirir.

Yeniliklerimizi sunma fırsatı verdikleri için organizatörlere ve ileri alım-satım teknolojileri geliştirme taahhüdümüzün arkasındaki itici güç olan müşterilerimize ve tüm yatırımcılara süregelen güvenleri için minnettarız.

