MetaTrader 5 platformu yapı 5326: İyileştirmeler ve düzeltmeler

MetaTrader 5 masaüstü platformunun güncellenmiş sürümü 3 Ekim 2025 Cuma günü yayınlanacaktır.

Bu sürüm çeşitli hatalar için düzeltmeler sağlamaktadır:

  • MQL5: Yapılar ve sınıflar için örtük yapıcıların ve kopyalama operatörlerinin oluşturulmasıyla ilgili bir sorun çözüldü. Bazı durumlarda bu, MQL programlarında kritik hatalara yol açabiliyordu.
  • Terminal: MetaTrader 4'ten geçişten sonra bir hesaba ilk kez bağlanırken şifre uzunluğu kontrolü eklendi. Sistem artık yeni şifrenin karmaşıklığını doğru bir şekilde kontrol ediyor.
  • Terminal: Açık pozisyonlar listesinde "Kimlik" sütununun (harici sistem tanımlayıcısı) görüntülenmesi düzeltildi. Sütun artık yalnızca listedeki işlemlerden en az birinin ilişkili bir tanımlayıcıya sahip olması durumunda görünecektir.

Güncelleme, Live Update sistemi aracılığıyla sunulacaktır.

