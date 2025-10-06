MetaTrader 5 platformu yapı 5326: İyileştirmeler ve düzeltmeler
MetaTrader 5 masaüstü platformunun güncellenmiş sürümü 3 Ekim 2025 Cuma günü yayınlanacaktır.
Bu sürüm çeşitli hatalar için düzeltmeler sağlamaktadır:
Güncelleme, Live Update sistemi aracılığıyla sunulacaktır.