Yeni MetaTrader 5 platformu yapısı 5260: Algo Forge'da iyileştirmeler, genişletilmiş OpenBLAS desteği ve MQL5'te yeni kalıtım kuralları
MetaTrader 5 platformunun güncellenmiş sürümü 5 Eylül 2025 Cuma günü yayınlanacaktır.
Bu platform yapısında, MQL5'teki OpenBLAS lineer cebir kütüphanesini yeni bir dizi fonksiyonla genişletmeye devam ediyoruz. Bu metotlar, geliştiricilere ön matris hazırlığından hassas ve kararlı spektrum hesaplamasına kadar tam bir dönüşüm döngüsü sağlar.
Ek olarak, MQL5 artık sınıflar ve yapılarda kalıtım ve metot aşırı yüklemesi üzerinde daha sıkı bir denetim uyguluyor. Yeni kalıtım davranışı ve derleyici kısıtlamaları, uygulama mantığındaki olası hataları önlemeye yardımcı olur.
Ayrıca Algo Forge projelerinde dosya işlemeyi iyileştirerek hash hesaplamalarını hızlandırdık ve dosya değişikliklerinin yanlış tespitlerini ortadan kaldırdık.
Hizmet web sitesinde kapsamlı MQL5 Algo Forge dokümantasyonunu yayınladık. Algoritmik yatırımcılar için Git sistemini kullanmanın tüm özelliklerini ve avantajlarını açıkça göstermektedir: projeleri nasıl keşfedeceğinizi, ilgi çekici yayınları nasıl takip edeceğinizi, nasıl işbirliği yapacağınızı ve depoları nasıl klonlayacağınızı.
MetaTrader 5 müşteri terminali
Metotlar, yüksek performans ve güvenilirlik sağlayan LAPACK algoritmalarına (GEBAL, GEBAK, GEHRD, ORGHR, HSEQR) dayanmaktadır:
Önceden, türetilmiş bir sınıf veya yapı, temel sınıftakiyle aynı ada sahip bir metot tanımlarsa, aşırı yükleme gerçekleştiriliyordu: tüm sürümler (hem üst hem de alt sınıftan) türetilmiş sınıfta mevcuttu. Şimdi, türetilmiş bir sınıfta aynı ada sahip metotlar temel sınıf metotlarını gizler (metot gizleme).
Gizli bir temel sınıf metodunu çağırmak için, metodu çağırırken kapsamını açıkça belirtmeniz gerekir: MQL5 derleyicisi, gizli bir temel metodun çağrı parametreleri için mevcut türetilmiş metottan daha iyi bir eşleşme olması durumunda bir süre uyarı verecektir. Yukarıdaki kod için örnek d.Print(10):
see declaration of function 'Derived::Print'
see declaration of function 'Base::Print'
implicit conversion from 'number' to 'string'
Yeni davranışı kontrol etmek için MQL5 ‘using’ operatörünü sunar. Bir metodun tüm aşırı yüklerini temel türden bir sınıfın veya yapının kapsamına “çekmenize” olanak tanır:
'using Base::Print;' kaldırılırsa, d.Print(42) ve d.Print(3.14) çağrıları kullanılamaz; yalnızca Derived::Print(string) kalır.
Ayrıca, bu örnekte, temel sınıftaki protected metotların türetilmiş sınıfta erişilebilir hale geldiğini görebilirsiniz (görünürlükleri protected’dan public hale gelir).
Bu, geliştiricilere sınıf hiyerarşileri üzerinde daha esnek ve öngörülebilir kontrol sağlayarak, hangi temel sınıf metot aşırı yüklerinin türetilmiş türlerde erişilebilir kalması gerektiğini tam olarak tanımlamalarına olanak tanır.
Başka bir geliştiricinin projesini klonlama
Klonlamak istediğiniz projeyi forge.mql5.io adresinde açın ve Fork'a tıklayın. Çatal için bir ad ve açıklama girin ve kaydedin.
MetaEditor'da, aynı MQL5 hesabını kullanarak, Kılavuzdan Yenile komutunu çalıştırın. Çatalınız Shared Projects klasöründe görünecektir. Git Clone kullanarak Algo Forge'dan indirin. Yalnızca proje dosyalarını değil, aynı zamanda tüm commit geçmişini ve tüm dalları da alacaksınız. Bu, klonlanan projenin tüm geçmişine sahip olurken çatal üzerinde çalışmaya devam edebileceğiniz anlamına gelir.
Web Terminali
Güncelleme, Live Update sistemi aracılığıyla sunulacaktır.