Tüccarın kendini aldatması: Forvetlere güvensizlik. - sayfa 5
Konuyu daha iyi anlar mısınız?
İşte tartışma konusu.
http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tester/tester_forward_optimization
Hal'in yazdığı kodu kullanarak otokorelasyon fonksiyonu ile piyasanın eylemsiz olup olmadığını öğrenmeye çalıştım.
Değil )
Piyasanın hareketsiz olduğu gerçeği açıktır. Eylemsizliğin nasıl gerçekleştiği açık değildir. Peki Prival ne yaptı?
https://www.mql5.com/ru/code/8295
İşte tartışma konusu.
http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tester/tester_forward_optimization
Bir dakikalığına ticaret mi yapıyorsun? Böyle bir tahliye tarihte bir kez olduysa, bu kritik değildir, nadiren bir danışman kriz yıllarını boşalmadan geçirir (2008 - 2009)
Dürüst olmak gerekirse - dakikalarca işlem yapıp yapmadığımı anlayamıyorum - otomatik optimize edici bana nihai sonucu veriyor, grafikteki geri testi kontrol ediyorum ve gösterge ayarları optimizasyon sırasında TF'lerini istedikleri gibi değiştiriyor. Onlar. Uzman Danışmanımın çalıştığı çizelgenin TF'si dikkate alınmaz. Göstergelerin TF'si ile forwardların etkinliği arasında herhangi bir bağlantı görmüyorum.