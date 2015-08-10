Tüccarın kendini aldatması: Forvetlere güvensizlik. - sayfa 5

Youri Tarshecki :
Konuyu daha iyi anlar mısınız?
 
Мастер над криптомонетой :
İşte tartışma konusu.

http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

 
Değil )
 
Yuri_Evseenkov :
Hal'in yazdığı kodu kullanarak otokorelasyon fonksiyonu ile piyasanın eylemsiz olup olmadığını öğrenmeye çalıştım.
Piyasanın hareketsiz olduğu gerçeği açıktır. Eylemsizliğin nasıl gerçekleştiği açık değildir. Peki Prival ne yaptı?
 
Мастер над криптомонетой :
Değil )
Ve ne?
 
Youri Tarshecki :
Piyasanın hareketsiz olduğu gerçeği açıktır. Eylemsizliğin nasıl gerçekleştiği açık değildir. Peki Prival ne yaptı?
Yuri_Evseenkov :
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Genel olarak, kontrol etmek bence oldukça basit. Yalnızca otomatik optimize ediciyi atalet göstergesine yanıt verecek şekilde programlamak gerekir. Biraz değişti - yeniden optimizasyon için pozhalte. Sonuç geleneksel yöntemden daha iyiyse, atalet göstergesi çalışacaktır.-)
 
Youri Tarshecki :

Bir dakikalığına ticaret mi yapıyorsun? Böyle bir tahliye tarihte bir kez olduysa, bu kritik değildir, nadiren bir danışman kriz yıllarını boşalmadan geçirir (2008 - 2009)
 
-Aleks- :
Bir dakikalığına ticaret mi yapıyorsun? Böyle bir tahliye tarihte bir kez olduysa, bu kritik değildir, nadiren bir danışman kriz yıllarını boşalmadan geçirir (2008 - 2009)
Dürüst olmak gerekirse - dakikalarca işlem yapıp yapmadığımı anlayamıyorum - otomatik optimize edici bana nihai sonucu veriyor, grafikteki geri testi kontrol ediyorum ve gösterge ayarları optimizasyon sırasında TF'lerini istedikleri gibi değiştiriyor. Onlar. Uzman Danışmanımın çalıştığı çizelgenin TF'si dikkate alınmaz. Göstergelerin TF'si ile forwardların etkinliği arasında herhangi bir bağlantı görmüyorum.
 
Youri Tarshecki :
Dürüst olmak gerekirse - dakikalarca işlem yapıp yapmadığımı anlayamıyorum - otomatik optimize edici bana nihai sonucu veriyor, grafikteki geri testi kontrol ediyorum ve gösterge ayarları optimizasyon sırasında TF'lerini istedikleri gibi değiştiriyor. Onlar. Uzman Danışmanımın çalıştığı çizelgenin TF'si dikkate alınmaz. Göstergelerin TF'si ile forwardların etkinliği arasında herhangi bir bağlantı görmüyorum.
Evet, bu bağlantıyla ilgili değil, yayılma ve gerçek ticaretle ilgili.... Test cihazının sonuçlarıyla karşılaştırılsa bile böyle bir seti demoya koyun....
