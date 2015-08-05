Forex veya borsa ne olursa olsun bir akıl hocası arıyorum - sayfa 3
Ama sonra bir soru olacak - Kendiniz için bir akıl hocası oldunuz mu?
Olasılık 50/50 .. Her şey bir insanın kıskançlığıdır, temelleri alan bir kişi en azından ilk aşamalarda bu konuyu anlayabilir ya da anlamaz.. Anlarsınız ki herkes anlayamaz. Başarılı ticaretten bahsetmiyorum. Forex'in ne anlama geldiğini (en azından temel bilgileri) göstermek istediğinizde her zaman soruyu gündeme getirin.Bu soru neden bir enstitüde bir öğretmenin önüne çıkmıyor? Devletin eğitim sistemi?...
50/50 olduğunu düşünmüyorum
temelleri kabul etmiş olsa bile,% 99 olasılıkla birleşecek
ve sadece birkaçı çalışacak ....
diğer herhangi bir yaratıcı çaba gibi
- kaçı Hollywood'a gidiyor ve kaçı yıldız oluyor? kaç fizikçi ve kaç tanesi nobel kazandı?
forex için aynı
temelleri kabul etmiş olsa bile,% 99 olasılıkla birleşecek
Mentor olmak istiyorum. Mentorlukta kendinizi test etmek için.
Ve "temel bilgileri almış" bir öğrencinin para kazanma olasılığı nedir - ve herkes gibi boşa gitmeyecek mi?
Diyelim ki hala çok, çok küçük...
Ve genel olarak - öğrenmesi muhtemelen imkansız olan şeyler vardır - onları kendiniz hissetmeniz gerekir. Aynı romanları yazmak bir sanattır, yıllar içinde geliştirilmiş ya da yukarıdan verilmiş bir yetenektir.
Bilmeniz gereken temel bilgiler! Bu dil ve gramer bilmeden şiir yazmakla eşdeğerdir.
Bununla tartışmıyorum - ancak bir forex şirketi ile herhangi bir kitaptan veya ücretsiz kurstan almak kolaydır.
Gerçekten nasıl para kazanılacağını öğrenmek başka bir mesele - burada mümkünse hem işe hem de yetenek ve şansa ihtiyaç var
Konuyu dikkatlice okuyun ve kişinin ne hakkında olduğunu hiç anlamadığı zaten belliydi ...
Bu soru TÜM yenilere geliyor!!!
(Bu soruyu soran kişiyi beğenmemiş olsanız bile, konunun birçokları için çok faydalı olacağına eminim).
Ve bu konu hakkında ayrıntılı bir tartışma yapmak güzel olurdu.