hiçbir danışman metatrader 5&#39;te herhangi bir döviz çiftinde çalışmıyor

Yeni yorum
 
Test cihazındaki Expert Advisor'ı kontrol etmek istiyorum ancak işlemler açmıyor.Aynı hikaye ve gerçek zamanlı olarak Expert Advisor çalışıyor ancak pozisyon açmıyor.Sorun nedir?
 
dogmaone :
Test cihazındaki Expert Advisor'ı kontrol etmek istiyorum ancak işlem açmıyor.Aynı hikaye ve gerçek zamanlı Expert Advisor çalışıyor ancak pozisyon açmıyor.Sorun nedir?

Muhtemelen bunda:


 
hepsini açtım
 
Genellikle sorun parti büyüklüğüdür. Zararı durdur, kar al değerleriyle bile, çok küçük olabilir (örneğin, 4 haneli tırnaklarda olduğu gibi, ancak 5 haneli tırnaklarda çalışın)
 
hatalar için günlüğü kontrol et
 
dogmaone :

Danışmanlardaki ve/veya terminaldeki kişisel ayarlarınızla ilgili değilse (hesaba ana şifre yerine bir yatırımcı şifresi ile giriş yapmadıysanız dahil), o zaman danışman kodunun satırlarını özenle gözden geçirin ( bu da dahil olmak üzere baskılar kullanılarak yapılabilir).

Böylece, koşulların hangi aşamada (kodun bölümü veya bölümleri) çalışmadığını yakalayın.

P./S.: Pekala, yukarıda önerildiği gibi, "Uzmanlar" günlüğüne bakın ve hata mesajları olacaktır - bu, koddaki sorunlar / sorunlar için arama alanını daraltmanıza yardımcı olabilir.


P./S.: Her ne kadar... aslında danışman alım satım işlemlerini yalnızca gerçek veya demoda değil, aynı zamanda test cihazında da gerçekleştirmiyorsa, o zaman, muhtemelen mesele, bunun yerine bir yatırımcı şifresi ile oturum açabilmeniz değildir. ana olanından.

 

Günlükte ne yazıyor?

"Günlükte ne yazıyor?" - bu arada, zaten sıradan bir tabir haline geldi :)

Bir yerde bir şey çalışmıyorsa, her zaman bir günlük kaydı ekleyin, arızanın nedenini anlamak için buna ihtiyaç vardır.

not. sır yok :)

[Silindi]  
belki MQL4 ile bir EA'sı vardır =)
 

5 metatrader için Expert Advisors standardı

belirli aralıklarla danışmanı durdur düğmesiyle durdurdu

zararı durdur ve kar al farklı olanları denedi, ayrıca pozisyon açmıyor

günlükten benimki bu hata Pozisyon açılırken hata oluştu: 4753 - Pozisyon bulunamadı

lot en küçük 0.1 settir

Dosyalar:
20150428.log  95 kb
 
dogmaone :

5 metatrader için Expert Advisors standardı

belirli aralıklarla danışmanı durdur düğmesiyle durdurdu

zararı durdur ve kar al farklı olanları denedi, ayrıca pozisyon açmıyor

Baykuşlar veya alıntılar parladı - kesin olarak söyleyemem.

Terminali yeniden kurun - yardımcı olmalı! yardım edecek!

 
moneystrategy :

Baykuşlar veya alıntılar parladı - Kesin olarak söyleyemem çünkü onunla ne yaptığınızı bilmiyorum.

Terminali yeniden kurun - yardımcı olmalı!

Teşekkürler, birkaç dakika sonra tekrar göndereceğim.
1234567
Yeni yorum