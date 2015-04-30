hiçbir danışman metatrader 5'te herhangi bir döviz çiftinde çalışmıyor
Test cihazındaki Expert Advisor'ı kontrol etmek istiyorum ancak işlem açmıyor.Aynı hikaye ve gerçek zamanlı Expert Advisor çalışıyor ancak pozisyon açmıyor.Sorun nedir?
Muhtemelen bunda:
Danışmanlardaki ve/veya terminaldeki kişisel ayarlarınızla ilgili değilse (hesaba ana şifre yerine bir yatırımcı şifresi ile giriş yapmadıysanız dahil), o zaman danışman kodunun satırlarını özenle gözden geçirin ( bu da dahil olmak üzere baskılar kullanılarak yapılabilir).
Böylece, koşulların hangi aşamada (kodun bölümü veya bölümleri) çalışmadığını yakalayın.
P./S.: Pekala, yukarıda önerildiği gibi, "Uzmanlar" günlüğüne bakın ve hata mesajları olacaktır - bu, koddaki sorunlar / sorunlar için arama alanını daraltmanıza yardımcı olabilir.
P./S.: Her ne kadar... aslında danışman alım satım işlemlerini yalnızca gerçek veya demoda değil, aynı zamanda test cihazında da gerçekleştirmiyorsa, o zaman, muhtemelen mesele, bunun yerine bir yatırımcı şifresi ile oturum açabilmeniz değildir. ana olanından.
Günlükte ne yazıyor?
"Günlükte ne yazıyor?" - bu arada, zaten sıradan bir tabir haline geldi :)
Bir yerde bir şey çalışmıyorsa, her zaman bir günlük kaydı ekleyin, arızanın nedenini anlamak için buna ihtiyaç vardır.
not. sır yok :)
5 metatrader için Expert Advisors standardı
belirli aralıklarla danışmanı durdur düğmesiyle durdurdu
zararı durdur ve kar al farklı olanları denedi, ayrıca pozisyon açmıyor
günlükten benimki bu hata Pozisyon açılırken hata oluştu: 4753 - Pozisyon bulunamadı
lot en küçük 0.1 settir
Baykuşlar veya alıntılar parladı - kesin olarak söyleyemem.
Terminali yeniden kurun - yardımcı olmalı! yardım edecek!
