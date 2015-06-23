akıl hocası - sayfa 4
ve nasıl istedin Gelecekteki karları ödeyin ve eğer hiçbir şey gelmezse, o zaman ücretsiz bilgi almak ister misiniz? ))
ücretli bir fakülte için bir enstitüye girdiğinizde, orada da peşin para alırlar))
Yani hiçbir şey için ödeme yaptığınız ortaya çıktı.
Artan bir olasılık için ödeme yaparsınız (sürekli kazanan bir tüccar olmak için), ücretli bir seçenekte hiçbir şey işe yaramazsa, zamandan tasarruf edersiniz. mesela 2000$ ödedin, 1 yılını harcadın, 2000$ sızdırdın, bunun senin olmadığını anladın ve hayatını bu serap için harcamadın ve başka bir şey yapmadın….
ya da kendi başınıza (ücretsiz) 3-5-10 yıl harcarsınız ve aynı sonuca gelirsiniz... AMA herkes kendi seçimini yapacaktır )
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFm2uegYxwPY1yJp0szZKxr2F-97koHq4 izlemenizi tavsiye ederim. bu bir oynatma listesi, 1 klip değil)
Olasılık için değil, boşanma için ödeme yaparsınız. Ticaretin iyi bir sonuç verip vermediğini kim öğretecek? Hiçbiri!
Başarılı tüccarlar , başkalarına öğretmek yerine kendi büyümelerine odaklanacaklar. Ve büyümek için yer var.
Sevgili Forum kullanıcıları!
Yön seçiminde yardımcı olacak, hataları gösterecek ve bir tüccarın/analistin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak iyi bir akıl hocası nasıl bulunur?
Yazılarınız/fikirleriniz/tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler.
Karlı algoritmik tüccarlar arasında bunları (öğretmeye hazır) bulamazsınız - bundan eminim.
Girişlerin yüzde 50'sinin hislere dayandığı manuel ticaretin Guruları arasında - seçim büyük - Andrey Beritz, Alexander Gerchik, Dmitry Cheremushkin, Maitrade, vb.
Sadece bir tane ile başlayın. Her şeyi bilen bir uzman olması pek olası değildir.
Peki başka nasıl bulabilirsin! İşte asil bir mantar toplayıcı Yoldaş. Gerchik Kiev'de bir mantar daha topluyor, reklam az önce geldi. 3 saat için 5 gün - ve sadece 1600 $ karşılığında harika bir tüccarsınız))))) Ve gidecekler...
Karlı algoritmik tüccarlar arasında bunları (öğretmeye hazır) bulamazsınız - bundan eminim.
Girişlerin yüzde 50'sinin hisse dayalı olduğu manuel ticaretin Guruları arasında geniş bir seçim var - Andrey Beritz, Alexander Gerchik, Dmitry Cheremushkin, Maitrade, vb.
Size kendi deneyimlerimden Algo'yu anlatacağım. MQL4/5'te programlama öğretmek oldukça mümkündür, bu genellikle finansal olmayan alanlarda öğretilir. Ancak hiç kimse, arkasında yıllarca gözlem ve deneylerin olduğu aynı Forex'teki gelişmeleri paylaşmayacak. Eh, öğrenme sürecinde 2 vuruşta bir danışman yapabilirsiniz, artık değil.
Tanrıya şükür, manuel ticaret gurusu ile çalışmadım.
Peki başka nasıl bulabilirsin! İşte asil bir mantar toplayıcı Yoldaş. Gerchik Kiev'de bir mantar daha topluyor, reklam az önce geldi. 3 saat için 5 gün - ve sadece 1600 $ karşılığında harika bir tüccarsınız))))) Ve gidecekler...
Buradaki düşüncelerinize gelince. Enstitüde sadece olasılığı artırmak için ödeme yapmıyorsunuz. Para ödüyorsunuz ve sokaktan Vanya Amca tarafından değil, bir mezun - bir bilim doktoru veya onun gibi biri tarafından öğretileceğini biliyorsunuz. Ivan'ın nerede ve nasıl çalıştığını kimse bilmiyor - belki de hiçbir yerde. Birkaç depo sızdırdım, okurken daha fazla para kazanmanın mümkün olduğunu fark ettim ve "Sensei" ye gittim.
Eğitime gelince. Burada da, her şey herkesin düşündüğünden çok daha ilginç)) Uzaklara gitmenize gerek yok - aynı Dovgan, Kiyosaki ve arkalarında bir serveti olan diğer insanları alın ve aynı zamanda seyahat etmenin utanç verici olduğunu düşünmeyin. dünya çapında ve bilgilerini insanlara aktarın. Ve bu sadece sevdiğiniz şeyi yapmak değil - aynı zamanda iyi para kazanmanın bir yolu - daha istikrarlı, daha doğru ve belki de kötü şöhretli Forex'ten bile daha fazlası. Saymak kolay. Ortalama bir "oyuncu" alalım. Ne kadar para kazanıyor? Yaşayacak kadar var mı? Bir tüccarın ortalama mevduatı yaklaşık 200$'dır. Kaba olalım ve daha fazlasını alalım - 2000 dolar. Her ay tutarlı bir şekilde en az %50 kazandığını düşünüyor musunuz? %100 hayır! Belki yılda %100? Daha fazla veya daha az olası. Hesabında 50.000 dolar olduğunu ve bunu bir yılda istikrarlı bir şekilde ikiye katladığını varsaysak bile - düşününce bu çok fazla değil!!! Şimdi sürekli olarak nasıl bir risk aldığını hayal edin? Hangi sinir gerginliği yaşanır?
Ve geldik eğitim konusuna. Düşünüyoruz ki. Gerchik 10 hamster bile buldu. Toplanan her birinden 1600 dolar ne kadar çıktı? Bu doğru, 16.000 dolar. Çok gergin miydi? Büyük bir risk aldı mı? Yarım yıl boyunca bir düşüşte mi oturuyorsun? Değil! Aptalca 16 dolar kesip birdenbire kesip Hennessy'yi villasına içmeye gitti :-D Birkaç gün içinde onları içtiğinde başka bir grup hamster toplayacak ve daha fazla kazanacak. Yılda kaç tane böyle etkinlik düzenlediğini hayal edin? Bu işin ne kadar karlı olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Forex sadece ortalıkta yatmıyordu :-D