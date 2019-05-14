Yapay zeka danışman oluşturmak için herhangi bir yerde satılıyor mu?
Pavel Malyshko :Makine öğrenimi ile ilgili konuya bakın.
merhaba, nasıl çalıştığını merak ediyorum, yani yapay zekaya sahip danışmanlar ..
kendi kendine öğrenme nasıl gerçekleştirilir, böyle bir EA'nın hesaba katabileceği çeşitli piyasa faktörlerinin kapsamı ne kadar belirgindir ..
herkes için bu konunun uzmanları var.İnternette arama yapmak için konu çok basit değil, o yüzden burada soruyorum)
merhaba, nasıl çalıştığını merak ediyorum, yani yapay zekaya sahip danışmanlar ..
kendi kendine öğrenme nasıl gerçekleştirilir, böyle bir EA'nın hesaba katabileceği çeşitli piyasa faktörlerinin kapsamı ne kadar belirgindir ..
herkes için bu konunun uzmanları var.İnternette arama yapmak için konu çok basit değil, o yüzden burada soruyorum)
Yaklaşımlar, değişen derecelerde delilik ile farklıdır).
Sber, AI ile -2 domuz yağı için zaten işlem gördü
Alexey Volchanskiy :BT çalışanlarından sık sık büyük bir şirketin ihtiyaç duyduğu her şeyi yapabileceğini duydum. Ve ticaretin sadece akıllı insanları işe aldığınız ve sizin için bir para basma makinesi yaptıkları bir alan olmadığını açıklamaya çalıştı. Bunu anlamıyorlar) ve işte sonuç.
Sber, AI ile -2 domuz yağı için zaten işlem gördü
Sber, AI ile -2 domuz yağı için zaten işlem gördü
Alexey Volchanskiy :Belki de "yardıma" ihtiyaçları vardır?
Sber, AI ile -2 domuz yağı için zaten işlem gördü
Sber, AI ile -2 domuz yağı için zaten işlem gördü
Alexey Volchanskiy :
Sber, AI ile -2 domuz yağı için zaten işlem gördü
Sber, AI ile -2 domuz yağı için zaten işlem gördü
Dedikodu toplamayın. Bu 2 domuz yağı birisiyle yerleşti. Ve bunun bir dava olduğunu söylediler. kartlarda zeka kaybı
Pavel Malyshko :Yapay zeka insan olduğu için satılamaz. Kurnazca algoritmik bir bebek satılabilir. Ancak, ticaretle ilgili olarak, böyle görmedim.
merhaba, nasıl çalıştığını merak ediyorum, yani yapay zekaya sahip danışmanlar ..
kendi kendine öğrenme nasıl gerçekleştirilir, böyle bir EA'nın hesaba katabileceği çeşitli piyasa faktörlerinin kapsamı ne kadar belirgindir ..
herkes için bu konunun uzmanları var.İnternette arama yapmak için konu çok basit değil, o yüzden burada soruyorum)
merhaba, nasıl çalıştığını merak ediyorum, yani yapay zekaya sahip danışmanlar ..
kendi kendine öğrenme nasıl gerçekleştirilir, böyle bir EA'nın hesaba katabileceği çeşitli piyasa faktörlerinin kapsamı ne kadar belirgindir ..
herkes için bu konunun uzmanları var.İnternette arama yapmak için konu çok basit değil, o yüzden burada soruyorum)
İyi soru. Nereden biraz beyin satın alabilirim?
Реter Konow :
Yapay zeka insan olduğu için satılamaz. Kurnazca algoritmik bir bebek satılabilir. Ancak, ticaretle ilgili olarak, böyle görmedim.
Yapay zeka insan olduğu için satılamaz. Kurnazca algoritmik bir bebek satılabilir. Ancak, ticaretle ilgili olarak, böyle görmedim.
aslında bir Rus geliştiricinin sitesi var.. buraya link atabilirsen ve moderatör izin verirse atarım... olmayacak).
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
kendi kendine öğrenme nasıl gerçekleştirilir, böyle bir EA'nın hesaba katabileceği çeşitli piyasa faktörlerinin kapsamı ne kadar belirgindir ..
herkes için bu konunun uzmanları var.İnternette arama yapmak için konu çok basit değil, o yüzden burada soruyorum)