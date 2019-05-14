Yapay zeka danışman oluşturmak için herhangi bir yerde satılıyor mu?

merhaba, nasıl çalıştığını merak ediyorum, yani yapay zekaya sahip danışmanlar ..
kendi kendine öğrenme nasıl gerçekleştirilir, böyle bir EA'nın hesaba katabileceği çeşitli piyasa faktörlerinin kapsamı ne kadar belirgindir ..
herkes için bu konunun uzmanları var.İnternette arama yapmak için konu çok basit değil, o yüzden burada soruyorum)
 
Pavel Malyshko :
Makine öğrenimi ile ilgili konuya bakın.
 
Yaklaşımlar, değişen derecelerde delilik ile farklıdır).
 
Sber, AI ile -2 domuz yağı için zaten işlem gördü
 
Alexey Volchanskiy :
BT çalışanlarından sık sık büyük bir şirketin ihtiyaç duyduğu her şeyi yapabileceğini duydum. Ve ticaretin sadece akıllı insanları işe aldığınız ve sizin için bir para basma makinesi yaptıkları bir alan olmadığını açıklamaya çalıştı. Bunu anlamıyorlar) ve işte sonuç.
 
Alexey Volchanskiy :
Belki de "yardıma" ihtiyaçları vardır?
 
Alexey Volchanskiy :
Dedikodu toplamayın. Bu 2 domuz yağı birisiyle yerleşti. Ve bunun bir dava olduğunu söylediler. kartlarda zeka kaybı

 
Pavel Malyshko :
Yapay zeka insan olduğu için satılamaz. Kurnazca algoritmik bir bebek satılabilir. Ancak, ticaretle ilgili olarak, böyle görmedim.
 
İyi soru. Nereden biraz beyin satın alabilirim?
 

"...çok çok uzak bir galakside..."


 
Реter Konow :
Yapay zeka insan olduğu için satılamaz. Kurnazca algoritmik bir bebek satılabilir. Ancak, ticaretle ilgili olarak, böyle görmedim.

aslında bir Rus geliştiricinin sitesi var.. buraya link atabilirsen ve moderatör izin verirse atarım... olmayacak).

