"MQL5 Cookbook: Fiyat Farklılığını Analiz Etmek İçin Çoklu Sembollü Bir Göstergenin Geliştirilmesi" makalesi için tartışma - sayfa 3

Makale çok ilgi çekici bir şekilde yazılmış ve ekran görüntüleri güzel. Ancak ekteki gösterge çalışmıyor.

Başarılı bir şekilde derleniyor, ancak bir grafiğe yüklendiğinde hata veriyor:


@Anatoli Kazharski, lütfen bana sorunun ne olabileceğini söyleyin?

