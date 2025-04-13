"MetaTrader Mobil Terminalinde MetaQuotes Kimliği" makalesi için tartışma - sayfa 19
Android uygulamam Meta tırnak kimliğini göstermiyor, bunu nasıl düzeltebilirim gerçekten sinirli hissediyorum 🥴
Bu web sitesindeki her sayfanın altında yer alan "İletişim ve talepler" bölümünden destek ekibiyle iletişime geçin. Size tavsiyelerde bulunacaklar ya da kimliğinizi sıfırlayabilecekler veya size yeni bir tane gönderebilecekler.
Ancak, her cihazın hizmetle uyumlu olmadığına dair bir başlık okuduğumu hatırlıyorum. Ama size iyi şanslar.
MT5 MQID'yi göstermiyor
somethingtrading01, 24/09/2021 20:29
WI-FI'a bağlandığımda ve mesaj çubuğundaki MQID düğmesine tıkladığımda kodu alıyorum; ancak, uygulamayı yeniden başlattığımda ve MOBİL VERİ kullanırken MQID düğmesine tıkladığımda, boş olduğunu söylüyor .
Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21am
Mobil cihazınız MetaQuotes ID'yi yalnızca üzerinde geçerli bir Google hesabı kullanılıyorsa kaydedebilir.