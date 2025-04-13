"MetaTrader Mobil Terminalinde MetaQuotes Kimliği" makalesi için tartışma - sayfa 19

Yeni yorum
 
emlynjarode #:
Android uygulamam Meta tırnak kimliğini göstermiyor, bunu nasıl düzeltebilirim gerçekten sinirli hissediyorum 🥴

Bu web sitesindeki her sayfanın altında yer alan "İletişim ve talepler" bölümünden destek ekibiyle iletişime geçin. Size tavsiyelerde bulunacaklar ya da kimliğinizi sıfırlayabilecekler veya size yeni bir tane gönderebilecekler.

Ancak, her cihazın hizmetle uyumlu olmadığına dair bir başlık okuduğumu hatırlıyorum. Ama size iyi şanslar.

 

Merhaba, Android'de Metaquotes ID NUll'u olan başka biri var mı?

METAQUOTES ID NULL

 
Ricardo Davila # Merhaba, Android'de Metaquotes ID'nin NUll'u başka birinin başına geldi mi?

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

MT5 MQID'yi göstermiyor

somethingtrading01, 24/09/2021 20:29

WI-FI'a bağlandığımda ve mesaj çubuğundaki MQID düğmesine tıkladığımda kodu alıyorum; ancak, uygulamayı yeniden başlattığımda ve MOBİL VERİ kullanırken MQID düğmesine tıkladığımda, boş olduğunu söylüyor .


Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejisi testi için forum

MT5 MQID'yi göstermiyor

Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21am

Mobil cihazınız MetaQuotes ID'yi yalnızca üzerinde geçerli bir Google hesabı kullanılıyorsa kaydedebilir.


1...1213141516171819
Yeni yorum