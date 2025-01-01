MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCPictureBmpName CreateBorderBmpNameOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnChange BmpName (Get Yöntemi) Kontrolün bmp-dosyasının ismini alır. string BmpName() const Dönüş değeri Kontrolün bmp-dosyasının ismi. BmpName (Set Yöntemi) Kontrolün bmp-dosyasının ismini ayarlar. bool BmpName( const string name // dosya ismi ) Parametreler name [in] Kontrolün bmp-dosyası için yeni isim. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Border OnCreate