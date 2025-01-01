DokümantasyonBölümler
BmpName (Get Yöntemi)

Kontrolün bmp-dosyasının ismini alır.

string  BmpName()  const

Dönüş değeri

Kontrolün bmp-dosyasının ismi.

BmpName (Set Yöntemi)

Kontrolün bmp-dosyasının ismini ayarlar.

bool  BmpName(
   const string  name      // dosya ismi
   )

Parametreler

name

[in]  Kontrolün bmp-dosyası için yeni isim.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.