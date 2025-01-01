DocumentaçãoSeções
BmpName (Método Get)

Obtém o nome de arquivo bmp do controle.

string  BmpName()  const

Valor de retorno

Nome de arquivo bmp do controle.

BmpName (Método Set)

Define o nome de arquivo bmp do controle.

bool  BmpName(
   const string  name      // file name
   )

Parâmetros

name

[in]  Nome de arquivo bmp do controle.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.