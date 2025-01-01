Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCPictureBmpName CreateBorderBmpNameOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnChange BmpName (Método Get) Obtém o nome de arquivo bmp do controle. string BmpName() const Valor de retorno Nome de arquivo bmp do controle. BmpName (Método Set) Define o nome de arquivo bmp do controle. bool BmpName( const string name // file name ) Parâmetros name [in] Nome de arquivo bmp do controle. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Border OnCreate