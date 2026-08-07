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Pitt Petruschke

Global Turtle FX

Pitt Petruschke
Pitt Petruschke

Pitt Petruschke

3.7 (12)
17 сигналов 1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 21%
FPTradingLLC-Live
1:500

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
61 (92.42%)
Убыточных трейдов:
5 (7.58%)
Лучший трейд:
18.64 USD
Худший трейд:
-6.35 USD
Общая прибыль:
74.32 USD (5 770 pips)
Общий убыток:
-17.41 USD (1 302 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (38.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.45 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 секунды
Фактор восстановления:
8.80
Длинных трейдов:
29 (43.94%)
Коротких трейдов:
37 (56.06%)
Профит фактор:
4.27
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
1.22 USD
Средний убыток:
-3.48 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.35 USD (1)
Прирост в месяц:
8.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
6.47 USD (2.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.83% (6.41 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 57
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.64 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.45 USD
Макс. убыток в серии: -6.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.08 09:33 2026.08.08 09:33:26  

add some more funds during the weekend to expact more profits

2026.08.07 17:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика