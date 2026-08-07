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- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
61 (92.42%)
Убыточных трейдов:
5 (7.58%)
Лучший трейд:
18.64 USD
Худший трейд:
-6.35 USD
Общая прибыль:
74.32 USD (5 770 pips)
Общий убыток:
-17.41 USD (1 302 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (38.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.45 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 секунды
Фактор восстановления:
8.80
Длинных трейдов:
29 (43.94%)
Коротких трейдов:
37 (56.06%)
Профит фактор:
4.27
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
1.22 USD
Средний убыток:
-3.48 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.35 USD (1)
Прирост в месяц:
8.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
6.47 USD (2.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.83% (6.41 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.64 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.45 USD
Макс. убыток в серии: -6.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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