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交易:
67
盈利交易:
62 (92.53%)
亏损交易:
5 (7.46%)
最好交易:
18.64 USD
最差交易:
-6.35 USD
毛利:
75.28 USD (5 781 pips)
毛利亏损:
-17.89 USD (1 302 pips)
最大连续赢利:
30 (39.41 USD)
最大连续盈利:
39.41 USD (30)
夏普比率:
0.37
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 秒
采收率:
8.87
长期交易:
30 (44.78%)
短期交易:
37 (55.22%)
利润因子:
4.21
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
1.21 USD
平均损失:
-3.58 USD
最大连续失误:
1 (-6.35 USD)
最大连续亏损:
-6.35 USD (1)
每月增长:
8.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
6.47 USD (2.86%)
相对跌幅:
结余:
2.83% (6.41 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.64 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +39.41 USD
最大连续亏损: -6.35 USD
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