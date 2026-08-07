- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
2 (66.66%)
Убыточных трейдов:
1 (33.33%)
Лучший трейд:
5.01 USD
Худший трейд:
-11.07 USD
Общая прибыль:
9.14 USD (918 pips)
Общий убыток:
-11.16 USD (1 103 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (5.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.01 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
5.30%
Макс. загрузка депозита:
4.52%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
3 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-0.67 USD
Средняя прибыль:
4.57 USD
Средний убыток:
-11.16 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-11.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.07 USD (1)
Прирост в месяц:
-1.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.03 USD
Максимальная:
11.13 USD (5.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.44% (11.10 USD)
По эквити:
3.71% (7.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-185
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.01 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.01 USD
Макс. убыток в серии: -11.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
Tickmill-Live
|2.81 × 6442
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 144
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|5.33 × 3
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
еще 46...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
198
USD
USD
1
100%
3
66%
5%
0.81
-0.67
USD
USD
5%
1:500