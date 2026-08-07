- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7
盈利交易:
5 (71.42%)
亏损交易:
2 (28.57%)
最好交易:
5.08 USD
最差交易:
-11.07 USD
毛利:
19.16 USD (1 928 pips)
毛利亏损:
-11.36 USD (1 108 pips)
最大连续赢利:
3 (10.02 USD)
最大连续盈利:
10.02 USD (3)
夏普比率:
0.23
交易活动:
3.03%
最大入金加载:
4.60%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
0.70
长期交易:
6 (85.71%)
短期交易:
1 (14.29%)
利润因子:
1.69
预期回报:
1.11 USD
平均利润:
3.83 USD
平均损失:
-5.68 USD
最大连续失误:
1 (-11.07 USD)
最大连续亏损:
-11.07 USD (1)
每月增长:
3.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.03 USD
最大值:
11.13 USD (5.45%)
相对跌幅:
结余:
5.44% (11.10 USD)
净值:
3.71% (7.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|820
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.08 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.02 USD
最大连续亏损: -11.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Afterprime-Ltd
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.15 × 131
|
Tickmill-Live
|2.81 × 6442
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 1049
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 144
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
Exness-MT5Real21
|4.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|4.99 × 82
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|5.33 × 3
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
4%
0
0
USD
USD
208
USD
USD
1
100%
7
71%
3%
1.68
1.11
USD
USD
5%
1:500