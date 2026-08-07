- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
21 (65.62%)
Убыточных трейдов:
11 (34.38%)
Лучший трейд:
33.41 USD
Худший трейд:
-2.63 USD
Общая прибыль:
139.11 USD (13 212 pips)
Общий убыток:
-13.02 USD (1 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (8.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.41 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
32.95%
Макс. загрузка депозита:
8.34%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
32.17
Длинных трейдов:
17 (53.13%)
Коротких трейдов:
15 (46.88%)
Профит фактор:
10.68
Мат. ожидание:
3.94 USD
Средняя прибыль:
6.62 USD
Средний убыток:
-1.18 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.92 USD (2)
Прирост в месяц:
38.61%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.92 USD (0.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.97% (3.92 USD)
По эквити:
16.70% (67.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.41 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.82 USD
Макс. убыток в серии: -3.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
405
USD
USD
1
37%
32
65%
33%
10.68
3.94
USD
USD
17%
1:500