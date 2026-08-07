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Mohamed Osama Shaker Ibrahim Almohnds

BE reach

Mohamed Osama Shaker Ibrahim Almohnds
Mohamed Osama Shaker Ibrahim Almohnds

Mohamed Osama Shaker Ibrahim Almohnds

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 39%
XMGlobal-MT5 4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
21 (65.62%)
Убыточных трейдов:
11 (34.38%)
Лучший трейд:
33.41 USD
Худший трейд:
-2.63 USD
Общая прибыль:
139.11 USD (13 212 pips)
Общий убыток:
-13.02 USD (1 207 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (8.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.41 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
32.95%
Макс. загрузка депозита:
8.34%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
32.17
Длинных трейдов:
17 (53.13%)
Коротких трейдов:
15 (46.88%)
Профит фактор:
10.68
Мат. ожидание:
3.94 USD
Средняя прибыль:
6.62 USD
Средний убыток:
-1.18 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.92 USD (2)
Прирост в месяц:
38.61%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.92 USD (0.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.97% (3.92 USD)
По эквити:
16.70% (67.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.41 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.82 USD
Макс. убыток в серии: -3.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.10 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BE reach
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
405
USD
1
37%
32
65%
33%
10.68
3.94
USD
17%
1:500
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