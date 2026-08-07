- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
87
盈利交易:
57 (65.51%)
亏损交易:
30 (34.48%)
最好交易:
37.80 USD
最差交易:
-79.68 USD
毛利:
482.33 USD (1 366 024 pips)
毛利亏损:
-237.43 USD (11 228 pips)
最大连续赢利:
8 (128.36 USD)
最大连续盈利:
128.36 USD (8)
夏普比率:
0.22
交易活动:
50.68%
最大入金加载:
37.06%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
83
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.53
长期交易:
53 (60.92%)
短期交易:
34 (39.08%)
利润因子:
2.03
预期回报:
2.81 USD
平均利润:
8.46 USD
平均损失:
-7.91 USD
最大连续失误:
5 (-126.39 USD)
最大连续亏损:
-126.39 USD (5)
每月增长:
90.57%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
159.63 USD (28.94%)
相对跌幅:
结余:
32.30% (159.63 USD)
净值:
36.10% (161.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|80
|BRENTCash
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|358
|BRENTCash
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|30K
|BRENTCash
|-6
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.80 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +128.36 USD
最大连续亏损: -126.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
91%
0
0
USD
USD
361
USD
USD
1
35%
87
65%
51%
2.03
2.81
USD
USD
36%
1:500