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Mohamed Osama Shaker Ibrahim Almohnds

BE reach

Mohamed Osama Shaker Ibrahim Almohnds
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增长自 2026 91%
XMGlobal-MT5 4
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  • 成长
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  • 提取
交易:
87
盈利交易:
57 (65.51%)
亏损交易:
30 (34.48%)
最好交易:
37.80 USD
最差交易:
-79.68 USD
毛利:
482.33 USD (1 366 024 pips)
毛利亏损:
-237.43 USD (11 228 pips)
最大连续赢利:
8 (128.36 USD)
最大连续盈利:
128.36 USD (8)
夏普比率:
0.22
交易活动:
50.68%
最大入金加载:
37.06%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
83
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.53
长期交易:
53 (60.92%)
短期交易:
34 (39.08%)
利润因子:
2.03
预期回报:
2.81 USD
平均利润:
8.46 USD
平均损失:
-7.91 USD
最大连续失误:
5 (-126.39 USD)
最大连续亏损:
-126.39 USD (5)
每月增长:
90.57%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
159.63 USD (28.94%)
相对跌幅:
结余:
32.30% (159.63 USD)
净值:
36.10% (161.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 80
BRENTCash 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 358
BRENTCash 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 30K
BRENTCash -6
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +37.80 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +128.36 USD
最大连续亏损: -126.39 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

https://t.me/easymony2021
没有评论
2026.08.12 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 13:39
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 13:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 07:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.12 07:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.11 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.10 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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USD
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