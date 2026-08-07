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Всего трейдов:
689
Прибыльных трейдов:
526 (76.34%)
Убыточных трейдов:
163 (23.66%)
Лучший трейд:
714.87 EUR
Худший трейд:
-556.22 EUR
Общая прибыль:
13 927.13 EUR (68 674 pips)
Общий убыток:
-7 136.13 EUR (41 496 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (721.37 EUR)
Макс. прибыль в серии:
939.10 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.63
Длинных трейдов:
335 (48.62%)
Коротких трейдов:
354 (51.38%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
9.86 EUR
Средняя прибыль:
26.48 EUR
Средний убыток:
-43.78 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-145.13 EUR)
Макс. убыток в серии:
-683.32 EUR (3)
Прирост в месяц:
1.88%
Годовой прогноз:
22.82%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.20 EUR
Максимальная:
1 024.67 EUR (5.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.28% (1 024.67 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-E
|542
|GBPUSD-E
|68
|AUDUSD-E
|36
|AUDNZD-E
|28
|NZDCAD-E
|8
|NZDUSD-E
|3
|NZDJPY-E
|2
|NZDCHF-E
|1
|AUDJPY-E
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-E
|7.9K
|GBPUSD-E
|148
|AUDUSD-E
|194
|AUDNZD-E
|-663
|NZDCAD-E
|157
|NZDUSD-E
|-10
|NZDJPY-E
|-28
|NZDCHF-E
|28
|AUDJPY-E
|45
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-E
|23K
|GBPUSD-E
|1.2K
|AUDUSD-E
|1.3K
|AUDNZD-E
|513
|NZDCAD-E
|545
|NZDUSD-E
|216
|NZDJPY-E
|-250
|NZDCHF-E
|198
|AUDJPY-E
|489
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +714.87 EUR
Худший трейд: -556 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +721.37 EUR
Макс. убыток в серии: -145.13 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This Expert Advisor is designed to trade the AUD/NZD currency pair, taking advantage of the pair's natural intraday fluctuations.
The strategy opens multiple positions on the same day, often as hedges, aiming to capitalize on short-term price movements with a high position turnover rate.
A relatively tight take profit is applied to ensure efficient margin utilization and rapid position turnover, avoiding prolonged exposure.
Rather than closing losing positions, the system strategically averages entry prices around key levels to balance the overall position, creating a more achievable breakeven or profit target.
Thanks to this approach, the strategy maintains a consistently low drawdown while maximizing profit opportunities.
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