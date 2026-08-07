- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
689
盈利交易:
526 (76.34%)
亏损交易:
163 (23.66%)
最好交易:
714.87 EUR
最差交易:
-556.22 EUR
毛利:
13 927.13 EUR (68 674 pips)
毛利亏损:
-7 136.13 EUR (41 496 pips)
最大连续赢利:
30 (721.37 EUR)
最大连续盈利:
939.10 EUR (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
29.11%
最大入金加载:
0.79%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.63
长期交易:
335 (48.62%)
短期交易:
354 (51.38%)
利润因子:
1.95
预期回报:
9.86 EUR
平均利润:
26.48 EUR
平均损失:
-43.78 EUR
最大连续失误:
5 (-145.13 EUR)
最大连续亏损:
-683.32 EUR (3)
每月增长:
1.88%
年度预测:
22.82%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
58.20 EUR
最大值:
1 024.67 EUR (5.28%)
相对跌幅:
结余:
5.28% (1 024.67 EUR)
净值:
1.05% (200.16 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-E
|542
|GBPUSD-E
|68
|AUDUSD-E
|36
|AUDNZD-E
|28
|NZDCAD-E
|8
|NZDUSD-E
|3
|NZDJPY-E
|2
|NZDCHF-E
|1
|AUDJPY-E
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-E
|7.9K
|GBPUSD-E
|148
|AUDUSD-E
|194
|AUDNZD-E
|-663
|NZDCAD-E
|157
|NZDUSD-E
|-10
|NZDJPY-E
|-28
|NZDCHF-E
|28
|AUDJPY-E
|45
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-E
|23K
|GBPUSD-E
|1.2K
|AUDUSD-E
|1.3K
|AUDNZD-E
|513
|NZDCAD-E
|545
|NZDUSD-E
|216
|NZDJPY-E
|-250
|NZDCHF-E
|198
|AUDJPY-E
|489
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +714.87 EUR
最差交易: -556 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +721.37 EUR
最大连续亏损: -145.13 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This Expert Advisor is designed to trade the AUD/NZD currency pair, taking advantage of the pair's natural intraday fluctuations.
The strategy opens multiple positions on the same day, often as hedges, aiming to capitalize on short-term price movements with a high position turnover rate.
A relatively tight take profit is applied to ensure efficient margin utilization and rapid position turnover, avoiding prolonged exposure.
Rather than closing losing positions, the system strategically averages entry prices around key levels to balance the overall position, creating a more achievable breakeven or profit target.
Thanks to this approach, the strategy maintains a consistently low drawdown while maximizing profit opportunities.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月79 USD
56%
0
0
USD
USD
19K
EUR
EUR
94
98%
689
76%
29%
1.95
9.86
EUR
EUR
5%
1:500