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信号 / MetaTrader 4 / Australian Arsenal
Gjuseppe Lppolito Ippolito

Australian Arsenal

Gjuseppe Lppolito Ippolito
Gjuseppe Lppolito Ippolito

Gjuseppe Lppolito Ippolito

0条评论
可靠性
94
0 / 0 USD
每月复制 79 USD per 
增长自 2024 56%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
689
盈利交易:
526 (76.34%)
亏损交易:
163 (23.66%)
最好交易:
714.87 EUR
最差交易:
-556.22 EUR
毛利:
13 927.13 EUR (68 674 pips)
毛利亏损:
-7 136.13 EUR (41 496 pips)
最大连续赢利:
30 (721.37 EUR)
最大连续盈利:
939.10 EUR (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
29.11%
最大入金加载:
0.79%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.63
长期交易:
335 (48.62%)
短期交易:
354 (51.38%)
利润因子:
1.95
预期回报:
9.86 EUR
平均利润:
26.48 EUR
平均损失:
-43.78 EUR
最大连续失误:
5 (-145.13 EUR)
最大连续亏损:
-683.32 EUR (3)
每月增长:
1.88%
年度预测:
22.82%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
58.20 EUR
最大值:
1 024.67 EUR (5.28%)
相对跌幅:
结余:
5.28% (1 024.67 EUR)
净值:
1.05% (200.16 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD-E 542
GBPUSD-E 68
AUDUSD-E 36
AUDNZD-E 28
NZDCAD-E 8
NZDUSD-E 3
NZDJPY-E 2
NZDCHF-E 1
AUDJPY-E 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD-E 7.9K
GBPUSD-E 148
AUDUSD-E 194
AUDNZD-E -663
NZDCAD-E 157
NZDUSD-E -10
NZDJPY-E -28
NZDCHF-E 28
AUDJPY-E 45
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD-E 23K
GBPUSD-E 1.2K
AUDUSD-E 1.3K
AUDNZD-E 513
NZDCAD-E 545
NZDUSD-E 216
NZDJPY-E -250
NZDCHF-E 198
AUDJPY-E 489
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +714.87 EUR
最差交易: -556 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +721.37 EUR
最大连续亏损: -145.13 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This Expert Advisor is designed to trade the AUD/NZD currency pair, taking advantage of the pair's natural intraday fluctuations.

The strategy opens multiple positions on the same day, often as hedges, aiming to capitalize on short-term price movements with a high position turnover rate.

A relatively tight take profit is applied to ensure efficient margin utilization and rapid position turnover, avoiding prolonged exposure.
Rather than closing losing positions, the system strategically averages entry prices around key levels to balance the overall position, creating a more achievable breakeven or profit target.
Thanks to this approach, the strategy maintains a consistently low drawdown while maximizing profit opportunities.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Australian Arsenal
每月79 USD
56%
0
0
USD
19K
EUR
94
98%
689
76%
29%
1.95
9.86
EUR
5%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载