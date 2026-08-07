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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
625
Прибыльных трейдов:
432 (69.12%)
Убыточных трейдов:
193 (30.88%)
Лучший трейд:
1 771.53 EUR
Худший трейд:
-2 905.59 EUR
Общая прибыль:
33 826.70 EUR (198 354 pips)
Общий убыток:
-26 752.06 EUR (152 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (2 415.48 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4 059.86 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
2.73%
Макс. загрузка депозита:
6.81%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.25
Длинных трейдов:
447 (71.52%)
Коротких трейдов:
178 (28.48%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
11.32 EUR
Средняя прибыль:
78.30 EUR
Средний убыток:
-138.61 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-650.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4 644.44 EUR (2)
Прирост в месяц:
-13.17%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.85 EUR
Максимальная:
5 658.57 EUR (20.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.98% (5 658.57 EUR)
По эквити:
0.04% (8.76 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|625
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-E
|8.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-E
|45K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 771.53 EUR
Худший трейд: -2 906 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 415.48 EUR
Макс. убыток в серии: -650.04 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This Expert Advisor is specifically designed for gold trading (XAU/USD), focusing on periods of high market volatility with a scalping strategy.
The carefully crafted logic aims to strike a balance between profitability and controlled risk, offering traders an effective tool to capitalize on gold's powerful price movements.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
79 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
23K
EUR
EUR
76
100%
625
69%
3%
1.26
11.32
EUR
EUR
21%
1:500