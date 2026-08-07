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Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Arsenal
Gjuseppe Lppolito Ippolito

Gold Arsenal

Gjuseppe Lppolito Ippolito
Gjuseppe Lppolito Ippolito

Gjuseppe Lppolito Ippolito

0 отзывов
Надежность
76 недель
0 / 0 USD
Копировать за 79 USD в месяц
прирост с 2025 46%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
625
Прибыльных трейдов:
432 (69.12%)
Убыточных трейдов:
193 (30.88%)
Лучший трейд:
1 771.53 EUR
Худший трейд:
-2 905.59 EUR
Общая прибыль:
33 826.70 EUR (198 354 pips)
Общий убыток:
-26 752.06 EUR (152 892 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (2 415.48 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4 059.86 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
2.73%
Макс. загрузка депозита:
6.81%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.25
Длинных трейдов:
447 (71.52%)
Коротких трейдов:
178 (28.48%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
11.32 EUR
Средняя прибыль:
78.30 EUR
Средний убыток:
-138.61 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-650.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4 644.44 EUR (2)
Прирост в месяц:
-13.17%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.85 EUR
Максимальная:
5 658.57 EUR (20.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.98% (5 658.57 EUR)
По эквити:
0.04% (8.76 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-E 625
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-E 8.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-E 45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 771.53 EUR
Худший трейд: -2 906 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 415.48 EUR
Макс. убыток в серии: -650.04 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This Expert Advisor is specifically designed for gold trading (XAU/USD), focusing on periods of high market volatility with a scalping strategy.
The carefully crafted logic aims to strike a balance between profitability and controlled risk, offering traders an effective tool to capitalize on gold's powerful price movements.
Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.07 08:54
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.39% of days out of 519 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 08:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Arsenal
79 USD в месяц
46%
0
0
USD
23K
EUR
76
100%
625
69%
3%
1.26
11.32
EUR
21%
1:500
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