- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
633
盈利交易:
436 (68.87%)
亏损交易:
197 (31.12%)
最好交易:
1 771.53 EUR
最差交易:
-2 905.59 EUR
毛利:
34 164.47 EUR (199 151 pips)
毛利亏损:
-30 975.19 EUR (162 610 pips)
最大连续赢利:
42 (2 415.48 EUR)
最大连续盈利:
4 059.86 EUR (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
6.44%
最大入金加载:
8.68%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.38
长期交易:
455 (71.88%)
短期交易:
178 (28.12%)
利润因子:
1.10
预期回报:
5.04 EUR
平均利润:
78.36 EUR
平均损失:
-157.23 EUR
最大连续失误:
10 (-650.04 EUR)
最大连续亏损:
-4 644.44 EUR (2)
每月增长:
-28.27%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.85 EUR
最大值:
8 291.46 EUR (30.74%)
相对跌幅:
结余:
30.74% (8 291.46 EUR)
净值:
14.91% (3 097.80 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|633
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-E
|3.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-E
|37K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 771.53 EUR
最差交易: -2 906 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 415.48 EUR
最大连续亏损: -650.04 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This Expert Advisor is specifically designed for gold trading (XAU/USD), focusing on periods of high market volatility with a scalping strategy.
The carefully crafted logic aims to strike a balance between profitability and controlled risk, offering traders an effective tool to capitalize on gold's powerful price movements.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月79 USD
21%
0
0
USD
USD
19K
EUR
EUR
76
100%
633
68%
6%
1.10
5.04
EUR
EUR
31%
1:500