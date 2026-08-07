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Gjuseppe Lppolito Ippolito

Gold Arsenal

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毛利:
34 164.47 EUR (199 151 pips)
毛利亏损:
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最大连续赢利:
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利润因子:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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年度预测:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-E 633
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-E 3.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-E 37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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This Expert Advisor is specifically designed for gold trading (XAU/USD), focusing on periods of high market volatility with a scalping strategy.
The carefully crafted logic aims to strike a balance between profitability and controlled risk, offering traders an effective tool to capitalize on gold's powerful price movements.
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2026.08.10 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.07 08:54
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.39% of days out of 519 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 08:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
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