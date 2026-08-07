Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
958
Прибыльных трейдов:
815 (85.07%)
Убыточных трейдов:
143 (14.93%)
Лучший трейд:
614.00 USD
Худший трейд:
-762.25 USD
Общая прибыль:
99 149.19 USD (189 319 pips)
Общий убыток:
-25 042.42 USD (91 030 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (15 133.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 133.00 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
39.20%
Макс. загрузка депозита:
198.46%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
761
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
15.10
Длинных трейдов:
383 (39.98%)
Коротких трейдов:
575 (60.02%)
Профит фактор:
3.96
Мат. ожидание:
77.36 USD
Средняя прибыль:
121.66 USD
Средний убыток:
-175.12 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-4 131.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 906.25 USD (12)
Прирост в месяц:
74.11%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 906.25 USD (4.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.10% (4 906.25 USD)
По эквити:
52.93% (85 201.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.xm
|848
|XAUUSD.x
|110
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.xm
|68K
|XAUUSD.x
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.xm
|88K
|XAUUSD.x
|9.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +614.00 USD
Худший трейд: -762 USD
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +15 133.00 USD
Макс. убыток в серии: -4 131.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoldenRiverHolding-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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