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Сигналы / MetaTrader 5 / Xingli 0084
Chia Hsing Lee

Xingli 0084

Chia Hsing Lee
Chia Hsing Lee

Chia Hsing Lee

Welcome to technical exchange
2 темы 2 комментария
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2026 74%
GoldenRiverHolding-Trade
1:100

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
958
Прибыльных трейдов:
815 (85.07%)
Убыточных трейдов:
143 (14.93%)
Лучший трейд:
614.00 USD
Худший трейд:
-762.25 USD
Общая прибыль:
99 149.19 USD (189 319 pips)
Общий убыток:
-25 042.42 USD (91 030 pips)
Макс. серия выигрышей:
64 (15 133.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 133.00 USD (64)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
39.20%
Макс. загрузка депозита:
198.46%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
761
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
15.10
Длинных трейдов:
383 (39.98%)
Коротких трейдов:
575 (60.02%)
Профит фактор:
3.96
Мат. ожидание:
77.36 USD
Средняя прибыль:
121.66 USD
Средний убыток:
-175.12 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-4 131.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 906.25 USD (12)
Прирост в месяц:
74.11%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4 906.25 USD (4.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.10% (4 906.25 USD)
По эквити:
52.93% (85 201.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.xm 848
XAUUSD.x 110
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.xm 68K
XAUUSD.x 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.xm 88K
XAUUSD.x 9.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +614.00 USD
Худший трейд: -762 USD
Макс. серия выигрышей: 64
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +15 133.00 USD
Макс. убыток в серии: -4 131.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoldenRiverHolding-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 06:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 19:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 19:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
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