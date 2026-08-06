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Сигналы / MetaTrader 4 / XAUUSD GOLD AIEA
Jin Mu He

XAUUSD GOLD AIEA

Jin Mu He
Jin Mu He

Jin Mu He

🤖恒一策略ProMax
💹求万全者必不得全
🤖机器人@恒一策略
🤖十年执行一招10万遍
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 96 USD в месяц
прирост с 2026 76%
MohicansMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
65 (55.55%)
Убыточных трейдов:
52 (44.44%)
Лучший трейд:
72.92 USD
Худший трейд:
-35.51 USD
Общая прибыль:
1 965.27 USD (196 886 pips)
Общий убыток:
-1 584.02 USD (158 038 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (150.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.60 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
60.22%
Макс. загрузка депозита:
2.48%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.63
Длинных трейдов:
65 (55.56%)
Коротких трейдов:
52 (44.44%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
3.26 USD
Средняя прибыль:
30.23 USD
Средний убыток:
-30.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-124.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.04 USD (4)
Прирост в месяц:
18.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
144.88 USD (17.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.20% (144.88 USD)
По эквити:
3.32% (29.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 381
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 39K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +72.92 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +150.60 USD
Макс. убыток в серии: -124.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real6
3.00 × 1
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■ 温馨提示：保证金交易具备高风险，预估收益不构成盈利承诺，请理性投资


Нет отзывов
2026.08.07 21:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.08.06 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD GOLD AIEA
96 USD в месяц
76%
0
0
USD
881
USD
9
100%
117
55%
60%
1.24
3.26
USD
17%
1:500
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