- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
65 (55.55%)
Убыточных трейдов:
52 (44.44%)
Лучший трейд:
72.92 USD
Худший трейд:
-35.51 USD
Общая прибыль:
1 965.27 USD (196 886 pips)
Общий убыток:
-1 584.02 USD (158 038 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (150.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.60 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
60.22%
Макс. загрузка депозита:
2.48%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.63
Длинных трейдов:
65 (55.56%)
Коротких трейдов:
52 (44.44%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
3.26 USD
Средняя прибыль:
30.23 USD
Средний убыток:
-30.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-124.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.04 USD (4)
Прирост в месяц:
18.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
144.88 USD (17.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.20% (144.88 USD)
По эквити:
3.32% (29.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|381
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|39K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +72.92 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +150.60 USD
Макс. убыток в серии: -124.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-Real6
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
96 USD в месяц
76%
0
0
USD
USD
881
USD
USD
9
100%
117
55%
60%
1.24
3.26
USD
USD
17%
1:500