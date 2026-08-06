- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
119
盈利交易:
66 (55.46%)
亏损交易:
53 (44.54%)
最好交易:
72.92 USD
最差交易:
-35.51 USD
毛利:
1 995.58 USD (199 916 pips)
毛利亏损:
-1 612.90 USD (160 926 pips)
最大连续赢利:
5 (150.60 USD)
最大连续盈利:
150.60 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
48.30%
最大入金加载:
2.54%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 小时
采收率:
2.64
长期交易:
67 (56.30%)
短期交易:
52 (43.70%)
利润因子:
1.24
预期回报:
3.22 USD
平均利润:
30.24 USD
平均损失:
-30.43 USD
最大连续失误:
4 (-124.04 USD)
最大连续亏损:
-124.04 USD (4)
每月增长:
14.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
144.88 USD (17.20%)
相对跌幅:
结余:
17.20% (144.88 USD)
净值:
3.32% (29.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|383
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|39K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +72.92 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +150.60 USD
最大连续亏损: -124.04 USD
■ ■ XM 标准账户 与 Low 账户
■ 📊 信号详情 —— 精准黄金交易
■ 🥇 仅交易伦敦金 XAUUSD GOLD
■ ⏱️ 每周 5 天 23 小时不间断运行
■
■ 💰 收益预期
■ ■ 预估年化收益：2-10 倍利润
■
■ 🛑 风控设置
■ ■一单一结策略，同一时段仅持有一张订单，订单完成止盈或止损全部平仓后，才会等待下一次进场信号，无持仓叠加，风控清晰，风格稳健。
■
■ 📈 交易理念
■ 👉 风控永远放在第一位
■ 👉 追求稳定年度收益
■ 👉 长期实现可持续复利增值
■
■ 👥 投资者操作指引
■ 📚 点击链接可直接到XM平台进入信号源跟单：
■ ⏳ 本信号适配长期投资
■ 👉 建议复制交易周期：至少 3 至 6 个月
■
■ ⚠️ 重要提示：
■ 交易不存在稳赚不赔的圣杯，仅投入自身可承受亏损的闲置资金。
■
■ 📞 联系方式与客服支持
■ 💬 有疑问或需要协助？随时联系我！
■ 📧 QQ邮箱：3908061086@qq.com
■ 🤝 携手稳健增值，打造优质投资组合！
■
■ 温馨提示：保证金交易具备高风险，预估收益不构成盈利承诺，请理性投资
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月96 USD
77%
0
0
USD
USD
883
USD
USD
9
100%
119
55%
48%
1.23
3.22
USD
USD
17%
1:250