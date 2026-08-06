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Jin Mu He

XAUUSD GOLD AIEA

Jin Mu He
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119
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66 (55.46%)
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53 (44.54%)
最好交易:
72.92 USD
最差交易:
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毛利:
1 995.58 USD (199 916 pips)
毛利亏损:
-1 612.90 USD (160 926 pips)
最大连续赢利:
5 (150.60 USD)
最大连续盈利:
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夏普比率:
0.14
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最大入金加载:
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9 小时
采收率:
2.64
长期交易:
67 (56.30%)
短期交易:
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利润因子:
1.24
预期回报:
3.22 USD
平均利润:
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平均损失:
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最大连续失误:
4 (-124.04 USD)
最大连续亏损:
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每月增长:
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算法交易:
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结余:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 383
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 39K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +72.92 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +150.60 USD
最大连续亏损: -124.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MohicansMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.07 21:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.08.06 23:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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XAUUSD GOLD AIEA
每月96 USD
77%
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USD
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119
55%
48%
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3.22
USD
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