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Сигналы / MetaTrader 4 / Exness Climber
GuangHui Li

Exness Climber

GuangHui Li
GuangHui Li

GuangHui Li

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
Exness-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
238
Прибыльных трейдов:
209 (87.81%)
Убыточных трейдов:
29 (12.18%)
Лучший трейд:
125.10 USD
Худший трейд:
-368.11 USD
Общая прибыль:
4 329.47 USD (1 630 608 pips)
Общий убыток:
-4 051.00 USD (2 022 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
203 (4 192.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 192.30 USD (203)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
75.99%
Макс. загрузка депозита:
13.84%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
246
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
230 (96.64%)
Коротких трейдов:
8 (3.36%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
20.72 USD
Средний убыток:
-139.69 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-3 509.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 509.98 USD (24)
Прирост в месяц:
2.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 964.33 USD (27.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.83% (3 964.33 USD)
По эквити:
22.21% (3 163.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 237
US500_x100m 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 268
US500_x100m 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm -392K
US500_x100m 49
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125.10 USD
Худший трейд: -368 USD
Макс. серия выигрышей: 203
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +4 192.30 USD
Макс. убыток в серии: -3 509.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 02:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 03:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 03:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 02:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 02:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 01:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 01:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 00:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 00:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 22:51
Share of trading days is too low
2026.08.06 22:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.06 22:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.06 21:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 21:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 21:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 21:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 21:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Exness Climber
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
10K
USD
1
0%
238
87%
76%
1.06
1.17
USD
28%
1:500
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