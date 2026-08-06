- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
238
Прибыльных трейдов:
209 (87.81%)
Убыточных трейдов:
29 (12.18%)
Лучший трейд:
125.10 USD
Худший трейд:
-368.11 USD
Общая прибыль:
4 329.47 USD (1 630 608 pips)
Общий убыток:
-4 051.00 USD (2 022 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
203 (4 192.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 192.30 USD (203)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
75.99%
Макс. загрузка депозита:
13.84%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
246
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
230 (96.64%)
Коротких трейдов:
8 (3.36%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
20.72 USD
Средний убыток:
-139.69 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-3 509.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 509.98 USD (24)
Прирост в месяц:
2.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 964.33 USD (27.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.83% (3 964.33 USD)
По эквити:
22.21% (3 163.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|237
|US500_x100m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|268
|US500_x100m
|10
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|-392K
|US500_x100m
|49
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +125.10 USD
Худший трейд: -368 USD
Макс. серия выигрышей: 203
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +4 192.30 USD
Макс. убыток в серии: -3 509.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
238
87%
76%
1.06
1.17
USD
USD
28%
1:500