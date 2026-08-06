- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
532
盈利交易:
471 (88.53%)
亏损交易:
61 (11.47%)
最好交易:
748.38 USD
最差交易:
-368.11 USD
毛利:
13 022.86 USD (3 032 980 pips)
毛利亏损:
-6 063.74 USD (3 571 414 pips)
最大连续赢利:
203 (4 192.30 USD)
最大连续盈利:
4 192.30 USD (203)
夏普比率:
0.17
交易活动:
82.04%
最大入金加载:
26.92%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
548
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.44
长期交易:
497 (93.42%)
短期交易:
35 (6.58%)
利润因子:
2.15
预期回报:
13.08 USD
平均利润:
27.65 USD
平均损失:
-99.41 USD
最大连续失误:
24 (-3 509.98 USD)
最大连续亏损:
-3 509.98 USD (24)
每月增长:
69.59%
算法交易:
9%
结余跌幅:
绝对:
584.93 USD
最大值:
4 827.73 USD (33.90%)
相对跌幅:
结余:
33.90% (4 827.73 USD)
净值:
22.21% (3 163.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|432
|EURUSDm
|99
|US500_x100m
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|5.3K
|EURUSDm
|1.7K
|US500_x100m
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|-552K
|EURUSDm
|14K
|US500_x100m
|49
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +748.38 USD
最差交易: -368 USD
最大连续赢利: 203
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +4 192.30 USD
最大连续亏损: -3 509.98 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
70%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
1
9%
532
88%
82%
2.14
13.08
USD
USD
34%
1:500