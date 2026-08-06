- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
16 (94.11%)
Убыточных трейдов:
1 (5.88%)
Лучший трейд:
3.90 USD
Худший трейд:
-1.75 USD
Общая прибыль:
14.60 USD (1 766 pips)
Общий убыток:
-1.75 USD (243 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (11.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.73 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
91.25%
Макс. загрузка депозита:
0.14%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
7.34
Длинных трейдов:
5 (29.41%)
Коротких трейдов:
12 (70.59%)
Профит фактор:
8.34
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
0.91 USD
Средний убыток:
-1.75 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.75 USD (1)
Прирост в месяц:
1.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.75 USD (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.17% (1.75 USD)
По эквити:
0.26% (2.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.90 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.73 USD
Макс. убыток в серии: -1.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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FPTradingLLC-Live4
|0.44 × 16
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FBS-Real-2
|6.44 × 138
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
17
94%
91%
8.34
0.76
USD
USD
0%
1:500