- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
19 (95.00%)
亏损交易:
1 (5.00%)
最好交易:
3.90 USD
最差交易:
-1.75 USD
毛利:
16.72 USD (2 062 pips)
毛利亏损:
-1.75 USD (243 pips)
最大连续赢利:
15 (13.85 USD)
最大连续盈利:
13.85 USD (15)
夏普比率:
0.83
交易活动:
94.35%
最大入金加载:
0.14%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
14 小时
采收率:
8.55
长期交易:
6 (30.00%)
短期交易:
14 (70.00%)
利润因子:
9.55
预期回报:
0.75 USD
平均利润:
0.88 USD
平均损失:
-1.75 USD
最大连续失误:
1 (-1.75 USD)
最大连续亏损:
-1.75 USD (1)
每月增长:
1.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.75 USD (0.17%)
相对跌幅:
结余:
0.17% (1.75 USD)
净值:
0.26% (2.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.90 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.85 USD
最大连续亏损: -1.75 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
20
95%
94%
9.55
0.75
USD
USD
0%
1:500